Полиция США: Если виновного не нашли – его можно назначить

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Во Флориде нераскрытые преступления «вешали» на афроамериканцев, чтобы поднять статистику участка.

Один из полицейских, который служил в таком «благополучном» департаменте, сделал признание, что обвинение по нескольким нераскрытым делам об угонах автомобилей и кражах со взломом, в их отделе просто «повесили» на двух случайных чернокожих.

Флоридский департамент США неоднократно попадал в поле зрение отдела, занимающегося внутренними преступлениями. Причиной пристального внимания стала удивительно хорошая статистика раскрываемости.

После проведения допросов, внутренняя полиция выяснила, что начальник департамента и его подчиненные работали по принципу: если виновного не нашли – его можно назначить. Причем никто из служащих не считал подобную практику возмутительной ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали.

Как правило, «жертвами» назначали чернокожих с небольшим достатком, которые не могли воспользоваться услугами грамотного, а главное заинтересованного в своем клиенте, адвоката. После раскрытия схемы работы флоридского департамента, шерифа заставили подать рапорт об отставке, а из-под ареста выпустили более тридцати жертв полицейского беспредела.

Расовая ненависть не новая тема для США. Всего неделю назад полиция Сан-Франциско попыталась обвинить чернокожего в попытке взлома собственного магазина, после того как он позвонил 911, услышав что в его магазине сработала сигнализация. Полицейские, вместо того, чтобы устроить погоню за вором по «горячим» следам, не задумываясь, обыскали и допросили незадачливого предпринимателя.