На западе Лондона женщина в ужасе проснулась с питоном в постели

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Метровая змея сбежала от своего хозяина. На помощь перепуганной британке пришли сотрудники RSPCA.

На западе Лондона женщина проснулась в своей постели с королевским питоном, от чего была в полном ужасе. Змея, достигшая в длину только 1 метра, мирно скривилась рядом с хозяйкой квартиры. Последняя в спешке покинула свою комнату, закрыла дверь и вызвала эксперта RSPCA. Когда тот приехал, питон уже скрылся. Только вечером на следующий день незваный гость дал о себе знать, тогда его и поймали.

По словам Джилл Сандерс, работающей в RSPCA, змеи очень активны в летнее время и, скорее всего, это существо сбежало от своего невнимательного хозяина. Специалисты рекомендуют следить за такими питомцами и хорошо их закрывать в месте для жилья, поскольку любая щель или плохо закрытая крышка являются прекрасным поводом для побега хладнокровных.