Увидевшая дьявола многодетная румынка задушила своего трехлетнего сына

Сегодня, 03:30

На данный момент женщину взяли под стражу.

Как стало известно, в деревне Долж в Унирее произошло беспощадное убийство. Дело в том, что увидевшая дьявола многодетная 33-летняя румынка задушила своего трехлетнего сына посреди ночи. О своем поступке она рассказала мужу.

Правоохранители сообщают, по словам женщины, она, пребывая в гостях у родителей со своими тремя детьми, осталась ночевать в комнате со средним сыном. Мать рассказывает, что она проснулась среди ночи и увидела зловещее существо, напоминающее дьявола. Женщине показалось, что убила она именно его, а не маленького сына.

Казалось бы, ничего не предвещало беды: счастливая семья – трое детей и любимый муж, неплохая работа в Департаменте соцпомощи и защиты детей. Но что-то пошло не так и сейчас жительница Крайова будет должна пройти медицинское обследование, которое подтвердит или опровергнет наличие психического заболевания.

Сейчас румынка находится под стражей, предварительно на месяц. На нее заведено уголовное производство по статье «Убийство».