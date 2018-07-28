В Чили три женщины погибли во время марша за введение законных абортов

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Организатор марша Эль Силва заявил, что это было не случайно, а спланировано.

Десятки тысяч женщин прошли по столице Чили, Сантьяго, держа плакаты, на которых просили свободы в решении, оставлять ли ребёнка. Действующий закон запрещает избавляться от детей медицинским путём. С января 2017 до марта 2018 аборт разрешали, если без него не выживет роженица, плод всё равно умрёт или в случае изнасилования девочки-подростка не старше 14 лет. Однако, когда президентом Чили выбрали Себастьяна Пиньеру, всё отменили.

В итоге местные женщины решились на протест. Когда толпа проходила по улицам, на них напали мужчины, скрывающие свои лица капюшонами. Они были вооружены ножами, нанеся ими смертельные раны трём активисткам. Однако о погибших во время протеста ни в одной чилийской газете не написали. Потому Эль Силва сделал выводы, что нападение было организовано с разрешения некоторых членов действующей власти. Однако активист подчеркнул – на этом протест не завершится, и женщины будут дальше добиваться своего права на аборт.