Очевидцы засняли эксгибициониста в центре Минска

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Абсолютно голый мужчина отдыхал на тротуаре, зашёл в аптеку, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Проезжающий мимо велосипедист вечером 26 июля заснял странную картину. Голый молодой человек лежал на пешеходной части проспекта Независимости в центре Минска. Вокруг белоруса лежала одежда, скорее всего, принадлежавшая ему. Мужчина поднялся, не стал одеваться и пошёл в ближайшую аптеку, находившуюся в десяти метрах от него.

Работники аптеки рассказали, что он почти сразу вышел, ничего не купив, вёл себя спокойно и не пытался что-нибудь натворить. После этого фармацевты позвонили в полицию. В это время мужчина продолжил свой путь и отправился к ближайшей станции метро. Дальнейшая судьба минского эксгибициониста неизвестна. Очевидцы не сообщили, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.