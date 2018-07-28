Дочь Трампа в «пылающей» Греции появилась в «горячем» наряде

Сегодня, 15:19

Дочка Дональда Трампа и актриса Линдси Лохан появились вместе на благотворительной акции, посвященной сбору средств для борьбы с лесными пожарами. Подруги поразили присутствующих своими «горячими» нарядами.

Девушки часто публикуют совместные фото в чате FaceTime, так как они давно и крепко дружат. На этот раз они проводили вечер 27 июля в ресторане Nammos. Вместе с Тиффани пришел ее парень Эндрю Уорреном. Они прибыли в «пылающую» Грецию на остров Микконос на отдых, но также посетили несколько мероприятий. Фотография, которую опубликовала Линдси Лохан, была сделана в ресторане. Тиффони выбрала для благотворительного вечера черное «горячее» платье на пуговицах, которые сильно натянули ткань по все длине. Слева от нее стоит Линдси Лохан в бордовом платье с откровенным вырезом.

Также на фото присутствует парень Тиффони. Он стоит справа и обнимает девушку за талию. Эндрю Уоррен тоже опубликовал свои мысли по поводу благотворительной вечеринки. Мужчина считает, что объединение усилий для сохранения лесных массивов – это важный проект, в котором он был рад принять участие.