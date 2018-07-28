В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота

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Робот не смог отличить кота от травы и сильно его травмировал.

В Финляндии Мария Фрэнде, вернувшись с работы, обнаружила своего кота Спутника безжизненно лежащего на земле в крови. Она предположила, что он попал под машину, и тут же повезла его к ветеринару. Однако, ветеринар, осмотрев раны, сообщил, что авто не могло нанести таких порезов и они больше похожи на бритвенные. Женщина тут же поняла, что это робот-газонокосилка атаковал Спутника. Скорее всего, кот лежал на траве, а робот бесшумно к нему подъехал и, не заметив препятствия, поранил животное. После этого случая Спутник получил семь швов и его хозяйка надеется, что раны быстро заживут. После этого газонокосилка прошла ряд испытаний, вследствие которых стало понятно, что даже ребенка робот не может отличить от травы. Руку куклы он основательно порезал, прежде чем остановиться.

Роботы достаточно опасные создания, если оставлять их без должного контроля. К примеру, в Японии во время установки последней версии программного обеспечения робот, призванный защищать владельца, напал на своего создателя, посчитав его угрозой, и нанес ему несколько ушибов. Он был отключен до выяснения местонахождения ошибки в системе.