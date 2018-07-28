В Великобритании женщина сняла жуткого червя-инопланетянина

Сегодня, 12:22

Именно так она именовала существо, ползающее вокруг ее крыльца. Инцидент произошел в Портсмуте и вызвал переполох на просторах Сети.

В Великобритании женщина сняла на камеру жуткого червя-инопланетянина, так она его окрестила, когда опубликовала фотографию в Facebook. По словам свидетеля, существо не убивали и позволили отправиться по своим делам.

Среди пользователей, которые заявили об отвращении, нашлись и те, кто попытался объяснить земное происхождение червя. Есть предположения, что это незрелая летучая мышь или личинка земноводного животного, хвост используется в качестве дыхательной трубки, когда сама особь без жабр находится в воде. Такие черви в основном обитают в канализационных люках или выгребных ямах, где питаются разложениями животного и растительного происхождения.

Странного червя в своем саду встретила и американка, теперь она боится ходить по участку и не разрешает гулять там детям. В ее случае, гусеница имела кровавые пятна и рога.