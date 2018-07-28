В небе над Вирджинией сняли на камеру таинственный портал

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Очевидцам удалось запечатлеть на видео нечто загадочное и непохожее на обычное космическое явление.

В небе над Вирджинией (США), в ее восточной части, очевидцы сняли на камеру нечто, похожее на НЛО. По их словам, оно появилось внезапно и они тут же взялись за камеры. На фоне звездного неба была видна разноцветная воронка. Однако, это не было похоже на вхождение астероида в атмосферу, скорее на высвобождение большого количества энергии. Уфологи тут же сообщили, что людьми был обнаружен таинственный портал. Но скептики более осторожны в догадках. Согласно их предположениям, это всего лишь отблеск от линз или отражение чего-либо.

Ранее сообщалось, что один из пользователей сети добавил видео, на котором четко видно, как тучи собираются, и формируют черный портал. Дождя так и не произошло, при этом облака двигались с идеальной траекторией. Многие пользователи предположили, что это был портал, по которому пришельцы решили прибыть на Землю и захватить ее, а некоторые не поверили в правдивость съемки и сообщили, что это всего лишь фотомантаж.