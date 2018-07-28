«Вкусно»: Арестованная женщина оказалась «вампиром» и укусила полицейского

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В Великобритании офицер полиции пыталась задержать пьяную женщину, за что была укушена. Позже в суде она призналась, что задержанная вела себя как животное.

Королевский суд Суонси приговорил 24-летнюю Ледалин МакЛеннон к лишению свободы, за то, что она оказала сопротивление при аресте и ранила полицейского. Она выпила две бутылки водки, после чего повредила несколько домов с помощью молота и кирпичей. Также МакЛеннон разбила капот автомобиля. Во время разбоя к ней подошла офицер полиции, преставилась и попыталась успокоить. После неудачи, она разоружила МакЛеннон, отобрав ее молот. Однако женщина-вампир ответила: «Я могу попробовать твою кровь, это вкусно!», - после чего укусило ее за лицо. Полицейский получила травму головы и колен, ведь после нападения она упала.

Суд признал Ледалин МакЛеннон виновной в нанесении тяжелых телесных повреждений, использовании оружия для атаки и порчи имущества. Судья Пол Томас приговорил женщину к 12 месяцам заключения, добавив, что она вела себя позорно и жестоко.