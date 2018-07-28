«Собачку жалко»: Безумный американский гонщик-тракторист погрыз полицейского пса

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Мужчина из американского города Денвер Томас Буш, видимо, ярый поклонник GTA. Иначе описать события 20 июля, совершенные им, достаточно сложно.

Как сообщают представители иностранных СМИ, безумный американский дебошир в Колорадо угнал три транспортных средства за день – внедорожник, тягач, а затем он решил, что ему срочно для чего-то нужен трактор. Спровоцировав несколько погонь с авариями, гонщик-тракторист погрыз еще и полицейского пса во время задержания. Защитники природы больше всего переживают за животное и говорят, что собачку, которая пострадала от преступных действий, больше всего жалко.

37-летний Буш, как шутят пользователи, видимо, отрабатывает «кармическую атаку» фамилии –президент США, к слову, Джордж Буш, однофамилец хулигана. Юзеры смеясь, пишут, что «Буш – это не фамилия, а приговор».

Дебоширу предъявили 23 обвинения в совершении преступлений: угон, оставление места ДТП, сопротивление полицейским во время задержания, порча имущества и самое странное – нанесение вреда полицейскому псу.

Только благодаря тарану трактора в центре Колорадо удалось остановить безумие на дороге. Судить Буша будут 30 июля.