«Угроза Trump Tower»: В Нью-Йорке полиция отменила тревогу

Сегодня, 10:55

Виной переполоха стали подозрительные четыре сумки, которые нашли в кофейне Starbucks. На место выехали саперы, которые перекрыли входы и выходы.

Сегодня в Нью-Йорке над Trump Tower нависла угроза, которая заключалась в обнаружении четырех сумок. В них находились сотовые телефоны и неизвестное устройство. На место ЧП в оперативном порядке прибыли саперы, они проводили следственные мероприятия на протяжении часа, после полиция отменила тревогу.

Известно, что в Trump Tower располагается штаб-квартира строительной компании Trump Organization, которая принадлежит лидеру США Дональду Трампу. Американский президент не комментирует ситуацию в своем любимом Twitter, там он устраивает исключительно политические споры в виде монолога, не всегда понятного людям.