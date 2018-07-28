Проклятую 13-летнюю кенийскую девочку рвёт телефонами и ложками

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Заметно ухудшившееся самочувствие 13-летней девочки навело родителей на мысль об обычной простуде, которая в скором времени должна пройти. Однако то, что стало происходить с ней дальше, сильно их напугало.

На протяжении 7 месяцев девочка, проживающая в кенийском городе Бомет, ссылалась на плохое самочувствие. И если в начале родители подумали о простуде, то отсутствие изменения в состоянии ребёнка заставило их пойти к врачу. Но при обследовании не было обнаружено никаких заболеваний. При этом, родители привозили девочку к медикам неоднократно, но многочисленные анализы так ничего не выявили.

Однажды родители заметили, что со стола пропал телефон, но найти его нигде не удалось. Спустя какое-то время их дочь вырвало именно этим устройством. После этого из девочки выходило еще множество различных предметов: ложки, бумага, галстуки. Родители стали задумываться о том, что ребёнок проклят. Они даже обратились в полицию, после того, как им начали поступать угрозы от людей, которых они подозревали в колдовстве. Сами родители не хотят судебного разбирательства, а лишь того, чтобы с девочки сняли проклятие.