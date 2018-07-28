Редкие желтоглазые пингвины оказались под угрозой вымирания из-за селфи

Сегодня, 07:30

Правительство Новой Зеландии планирует ограничить взаимодействие птиц с туристами. По словам экспертов, фотографии мешают пингвинам размножаться и влияют на их способность к выживанию.

Департамент сохранения природы в Новой Зеландии утверждает, что редкие желтоглазые пингвины из Катики-Пойнта находятся под угрозой вымирания. Причиной стали туристы, которые слишком близко подходят к птицам, чтобы сделать фотографию. Присутствие людей в районе гнездования вызывает большой стресс у пингвинов. Они могут долго не возвращаться к птенцам, если вокруг туристы, что влияет на выживаемость.

Технический советник департамента по воде и экосистемам Брюс Мак-Кинлей сказал, что посетители пытаются просунуть селфи-палки через забор, чтобы получить красивые фото из гнезда. Туристы выкладывают фотографии на своих страницах в соцсетях, предлагая другим побывать в уникальном заповеднике и сделать такие же снимки. Каждый желтоглазый пингвин взаимодействует с человеком более 100 раз в течение сезона размножения, что негативно сказывается на его психике и потомстве.

Менеджер фонда Penguin Rescue в Новой Зеландии рассказал, что у птиц не так развит инстинкт самосохранения. Пингвины не станут убегать при виде людей – они замирают на месте. Туристы со всего мира хотят посмотреть на дикую природу, но не знают, как правильно себя вести. Вид может оказаться под угрозой вымирания из-зы наплыва людей.