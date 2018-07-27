Крупные телеканалы запретили показывать семью Меган Маркл на телевидении

Сегодня, 20:09

Репутация Меган Маркл для нее превыше всего, поэтому никто из королевской семьи не хочет, чтобы имя герцогини Сассекской лишний раз мелькало в СМИ. Однако это не смущает ее родственников, так что им запретили появляться на крупных телеканалах.

Родственники Меган Маркл уже делали несколько громких заявлений на политическую тематику. Например, Томас Маркл рассказывал о встрече Дональда Трампа и принца Гарри. Также он выдал истинные взгляды зятя на «Брексит». После этого интервью на шоу с Пирсом Морганом, всем членам семьи было запрещено появляться на крупных каналах. Подобные заявления сделали BBC и ITV. Аргументировали они это тем, что не хотят получить обвинения в попытке нажиться на имени королевской семьи. Также это исключает возможность, при которой станет популярным и разбогатеет семейство Маркл.

Поэтому родственникам герцогини Сассекской не грозит в ближайшее время попасть «в телевизор». Специалисты считают, что самой Меган это будет лишь на руку, так как исключается возможность, при которой она попадет в скандал, ничего не сделав.