Американская семья обнаружила в лесу «черного йети»

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Семья набрела на ужасно огромное существо и поделилась своими эмоциями от произошедшего.

Американская семья из трех человек, мать, отец и дочь, вышли на поляну для того, чтобы собрать себе немного ягод. Как вдруг, отец краем глаза заметил некое существо, идущее по дороге.

«Послушай, ты это видишь?» - спросил мужчина у своей жены.

«Да, я вижу это! Он выглядит таким черным и огромным», - ответила она.

Пока они наблюдали за дальнейшими действиями «черного йети», как они позже его окрестили, над поляной пролетел самолет и как только существо услышало его гул, то пригнулось к земле. Позже йети отправился дальше в тундру. Вид страшного животного напугал семью, и они быстро отправились к лодке, в которой приехали.

Женщина позже утверждала, что это не могло быть человеческое существо, так как даже с наблюдаемого расстояния оно было огромным, высоким и черным.

Ранее сообщалось, что в канадском лесу черный снежный человек попытался сорвать фотоловушку, но как только он понял, что ему не удастся этого сделать, он быстро удалился. Многие скептики утверждают, что это было всего лишь лесное животное, но пока ни одну из версий никто доказать не может.