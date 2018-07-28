Фрагмент римской статуи помог немецкому фермеру стать толстосумом

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Обычный немецкий фермер оказался хозяином клада, который был найден на его собственном поле.

Теперь у мужчины появилась возможность стать богаче на 773 тысячи евро.

По решению суда, за осколок античной скульптуры из бронзы мужчина получил право на получение от властей федеральной земли Гессен половины стоимости античной реликвии. Фрагмент древнеримской статуи голову лошади нашли археологи на его личном земельном участке в 2009 году.

Изначально власти заплатили немецкому фермеру всего 48 тысяч евро за фрагмент статуи императора Августа, который откопали археологи в Лахнау.

Однако мужчина оказался баловнем судьбы и толстосумом. Ведь позднее этот фрагмент эксперты оценили в целых 1,6 миллиона евро.