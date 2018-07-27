«Пчеловод»: Школьнице приходится носить защитный костюм от солнца

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У девятилетней девочки из Массачусетса необычное генетическое расстройство. Она не может себя вести, как все дети.

Школьнице приходится постоянно носить защитный костюм, предохраняющий её от солнца. За свой внешний вид она получила от одноклассников кличку «Пчеловод». Действительно, предохранительный костюм очень его напоминает. В то же время куда деться, если её организм не способен к восстановлению повреждений ДНК, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

Малолетнюю американку зовут Кейтлин МакКейб. Её мать, работающая практикующей медсестрой, вынуждена каждый день наносить на кожу дочери толстые слои солнцезащитного крема. После этого происходит целая процедура облачения в специальную защитную одежду.

Её ровесники, как и все дети в их возрасте, достаточно жестоки к тем, кто не похож на них. Они дали Кейтлин прозвище «Пчеловод».

Однако фактом является то, что, если бы девочка вышла на улицу без этого костюма, её кожа оказалась бы сильно сожжённой солнечными лучами в течение всего 90 секунд. Даже в том случае, если бы на улице было пасмурно или шёл снегопад.

Подобные случаи, по утверждению медиков, встречаются не чаще, чем раз на миллион.

Родители Кейтлин поняли, что у их дочери редкая болезнь, после того, как она, ещё малышкой, пробыв на солнце лишь 5 минут, полностью покрылась сильной паршей.