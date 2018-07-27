«Одержима дьяволом»: Женщина связала и выкинула ребенка в колодец

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Она сотворила это с 2-летней внучкой, чтобы поставить ненавистную невестку на место. Женщина просит Аллаха простить ее, так как поступок был совершен в злости и осознание пришло после инцидента.

В Нигерии женщина, одержимая дьяволом, как она сама утверждает, выкинула 2-летнего ребенка в колодец. Девочка приходилась ей внучкой и была рождена в браке одного из сыновей с девушкой, которую свекровь не полюбила и всегда обвиняла в разладе своей семьи из 12 детей. Именно с этой снохой хозяйка дома никогда не уживалась.

Пара попросила бабушку посидеть с дочерью, пока они были в отъезде в соседней деревне. По приезду домой родители поинтересовались, где их чадо, но женщина утверждала, что не знает, куда пропавшая могла пойти. В ходе проверок установили, что ребенка сначала связали, а после кинули в колодец, где он скончался. По словам свекрови, таким образом она решила выместить всю злость на невестку и проучить ее, но осознание содеянного пришло к ней позже, чем внучку выкинули в колодец.