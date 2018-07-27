На пляже в Северной Каролине внезапно выросла скала высотой 3 метра

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Ученые утверждают, что новообразование возникло из-за эрозивных процессов под воздействием океана. Местное население отнеслось к заявлению ученых скептически.

24 июля в Северной Каролине пришлось закрыть пляж Outer Banks. За одну ночь рельеф береговой линии кардинально изменился: берег поднялся на 3 метра.

Ученое сообщество поспешило успокоить граждан, заявив, что это результат эрозии береговой линии. Заявление, казалось бы, вполне правдоподобным, если бы не одно но: эрозия побережья под влиянием океанических вод происходит в течение многих лет, а в этом случае скала высотой 3 метра выросла совершенно внезапно.

Старожилы говорят, что впервые видят подобное проявление эрозии почвы без всяких видимых причин. В последнее время вблизи побережья не были зарегистрированы ни землетрясения, ни наводнения.

Наиболее часто употребляемые слова очевидцев: «это безумие», «я не верю своим глазам», «это просто невероятно, я никогда не видел ничего подобного», «этого не может быть» и другие выражения крайнего изумления.

Из-за нестабильности «утеса» власти города Нагс-Хед пока не могут сказать, когда откроют доступ к заливу Серых Игл, но точно известно, что не раньше, чем скалу «выровняют».

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, скала могла вырасти из-за приливов, вызванных близостью Луны.

Как известно, 27 июля произойдет уникальное астрономическое событие. Россияне смогут наблюдать «кровавое затмение», когда Луна полностью войдет в центр тени Земли и станет в одну линию с Марсом.