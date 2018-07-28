В США живая цепь из людей спасала утопающих

Сегодня, 01:30

Десятки человек объединили свои усилия в попытках спасти тонущих пловцов в бурном море.

В штате Северная Каролина в США жители города Эмералд-Айл стали свидетелями, как люди способны работать вместе против стихии. Опасный прибой и сообщения городских властей о шторме не остановили нескольких любителей поплавать, и они вошли в бушующее море. Пловцы практически сразу стали тонуть, поддавшись силе волн и мощного течения. Отдыхающие, бывшие на пляже в тот момент, не растерялись и выстроились в цепочку, чтобы помочь жертвам стихии и самим не быть захваченными ею.

Живая цепь из людей спасала утопающих успешно, практически все выбрались на сушу. ABC News сообщает только об одном погибшем в волнах - им оказался 41-летний мужчина. Городские власти, комментируя данный инцидент, заявили, что, по всей вероятности, хорошая погода и солнце после затяжных дождей стали причиной, почему люди, невзирая на предупреждения, решили искупаться в опасном море. О действиях спасателей на пляже ничего не сообщается.