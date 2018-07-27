Из-за жары в Великобритании будут умирать 7 тысяч человек в год

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По подсчётам британских экспертов, до 2050 года страна потеряет около четверти миллиона жителей из-за глобального потепления и несовершенных систем охлаждения помещений.

Environmental Audit Select Committee изучает, как действия правительства Великобритании влияют на окружающую среду и жизнь людей. Эксперты пришли к выводу, что смертность из-за жары в стране к 2050 году увеличится на 257%. Это связано со стремительным ростом населения за счёт мигрантов и увеличением уровня старения. Из-за экстремальных климатических условий кости жителей британских островов станут более хрупкими, а людям будет сложнее проходить процесс акклиматизации.

Также проблемой является система кондиционирования. Из-за разницы температур в помещении и на улице люди будут более склонны к простудам и осложнениям после перенесённых заболеваний. По мнению специалистов, самыми жаркими часами станет промежуток времени от 11 до 15 часов дня. Из-за глобального потепления в год будут умирать 7 тысяч человек, если правительство не разработает специальную программу. Также опасность представляет увеличение разницы дохода граждан. Из-за социально-экономического неравенства не все смогут себе позволить оплатить комфортные условия жизни.