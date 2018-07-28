Мужчину без половых органов обвиняют в изнасиловании любовниц

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В Шотландии суд рассмотрит дело Карлоса Делакруза по делу о сокрытии собственного полового органа от двух женщин. Житель Шотландии многие годы не хотел раскрывать свой секрет.

Любовницы 35-летнего Делакруза на протяжении нескольких лет не видели партнера голым. Человек неопределенной гендерной принадлежности занимался сексом со своими любовницами только в темноте.

В Эдинбурге пройдет судебное разбирательство на основании заявление двух девушек, имена которых не раскрывают, о том, что их партнер скрывал отсутствие половых органов. На досудебном следствии Делакруз сообщил, что во время секса пользовался «неизвестным объектом» без согласия партнерш.

Следствие установило, что Карлос имел связь с обеими девушками. С первой он начал встречаться пять лет назад. Ссылаясь на свою застенчивость, Делакруз оставался в футболке во время секса и не позволял до себя дотрагиваться. Со второй девушкой он начал встречаться пару лет назад. Обе любовницы заявили, что на протяжении всего времени испытывали болезненные ощущения от проникновения по время секса.

После медицинского освидетельствования в следственных документах появилось заключение врачей, из которого следует, что у обвиняемого нет пениса. Мужчину без половых органов ждет судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании.