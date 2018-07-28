Каирский зоопарк обвинили в фальсификации: осла выдавали за зебру

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Подмену удалось обнаружить школьнику.

Каирский зоопарк обвинили в фальсификации. Местные работники нарисовали на теле осла черные и белые полоски и некоторое время выдавали его за зебру.

Попытки фальсификации удалось пресечь благодаря внимательному посетителю. Он обратил внимание не нехарактерное для зебр расположение полос, сфотографировал животное и выложил снимки в Facebook. Фото разлетелись по сети мгновенно. Большинство пользователей оценили творчество сотрудников зоопарка как вполне реалистичное. Выдают подмену в основном слишком длинные уши: у зебры они меньше и более округлой формы.

Руководитель зоопарка Мохамед Султан все обвинения в попытке фальсификации отрицает.

Такие случаи происходят нередко. В Китае, в городе Лохэ, в зоопарке пытались выдать тибетского мастифа за льва, вместо леопарда в загон посадили лису, а в вольер для волка — собаку. Следует отметить, что из-за возмущений посетителей зоопарк закрыли.