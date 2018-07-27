Пассажир самолёта снял 3 таинственных НЛО в Неваде

Сегодня, 14:44

Как утверждают специалисты, с кораблями пришельцев чаще всего сталкиваются пилоты и пассажиры самолётов. Для НЛО это даёт прекрасную возможность изучить технику, а для людей – увидеть летательные аппараты инопланетян поближе.

Пассажир самолёта, отправлявшегося в Лос-Анджелес, обратил внимание на странные огни, которые увидел в окно. Сначала он решил, что это простые блики света на стекле, но решил разглядеть их поближе с помощью камеры своего телефона. Наблюдая за странными огнями, он понял, что это не отражения, а непонятные летательные аппараты. Автор ролика решил, что ему удалось запечатлеть таинственный НЛО, который не похож на привычные мнения о летающих тарелках.

После того, как ролик появился в Сети, пользователи стали выдвигать теории о том, что же на самом деле попало в объектив камеры. Многие отметили, что именно в Неваде находится «Зона-51», вокруг которой крутится много слухов относительно НЛО. Пользователи считают, что 3 странных объекта могут быть кораблями пришельцев.