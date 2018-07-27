«Что это такое?»: Женщина испугалась гусеницы-чудовища

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Очевидец нашла в своём дворе гусеницу с большим рогом и огромными яркими глазами.

Американка под ником Mumsnet нашла в своём двое ужасную гусеницу, размер которой составлял около 7 сантиметров. Американка очень испугалась гусеницы-чудовища, но, собрав волю в кулак, всё же сфотографировала насекомое.

Женщина опубликовала фотографию на форумах, решив поинтересоваться у людей: «Что это такое?». Американка признаётся, что сначала приняла гусеницу-чудовище за фекалии своей кошки, но в один момент заметила, что насекомое имеет рот и глаза.

Женщина признаётся, что раздавить гусеницу она не смогла из-за страха. Она заявляет, что чудовище заползло в кусты у её дома, поэтому она больше никогда не выйдет в свой сад. Американка также переживает за своих детей, ведь гусеница-чудовище может быть ядовитой.

Пользователи Сети подсказали женщине, что она увидела гусеницу одного из видов мотылька. Такие чудовища обычно можно встретить в конце лета и в ранней осени. Они имеют чёрный рог сзади своего туловища и яркие розовые или чёрные пятна на своих глазах.

Специалисты также отметили, что обычно эти гусеницы-чудовища не причиняют вред растениям и не способны навредить человеку.