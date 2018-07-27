«Мозг за пределами черепа»: В Индии родился малыш с необычной аномалией

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У ребёнка также наблюдаются огромные глаза, нос и уши.

Недавно на востоке Индии у пары из деревни Умури родился первенец с очень необычной аномалией. Мозг новорожденного находился за пределами его черепа.

Недавно малыша удалось отправить на лечение в медицинский колледж в городе Каттак. Семья была бедной, и местные власти решили выделить на лечение мальчика 22 000 рупий.

В полученном сообщении отмечается, что у новорожденного мальчика, кроме мозга, который буквально находится вне черепа, наблюдается также аномально большие глаза, нос и уши. Врачи считают, что у малыша шансы выжить очень малы. Сейчас специалисты подготовливают специальный план лечения новорожденного.

Стоит отметить, что никаких аномалий во время беременности у матери малыша не наблюдалось. Они ходила на узи не один раз и стояла на учёте у врачей. Никто из медиков не обнаружил, что мозг ребёнка находится отдельно от его черепа.