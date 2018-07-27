«Это кольцо HAARP»: Конспирологи обвинили США в тайном манипулировании погодой

Сегодня, 11:35

Белый дом использует секретные радиолокационные станции для создания природных катастроф и военных испытаний, комментируют всплеск «странной энергии» пользователи YouTube.

На просторах Сети появился ролик, якобы доказывающий использование правительством США технологии манипулирования погодой. Радиолокационная станция создала импульс радиусом в 140 км. Необъяснимый феномен над штатом Техас был замечен случайным юзером в метеорологическом приложении. Очень быстро таинственная запись пропала с «проколовшегося» сайта, однако пользователь успел сделать копию всплеска «странной энергии».

«Военные испытания, без сомнения. Это искусственное кольцо HAARP, запущенное в импульсном режиме с радиолокационной станции», - обвинили США в тайном манипулировании погодой конспирологи.

Сейчас ВВС США, военно-морской флот, Университет Аляски Фэрбенкс и Пентагон реализуют исследовательский проект, считают многие заговорщики. Мистическую систему HAARP обвиняют в создании природных катастроф и необъяснимых облачных образований. Естественно, в Вашингтоне обвинения конспирологов называют сказками для взрослых.