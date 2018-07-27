В Австралии бабушка родит собственного внука

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Женщина станет суррогатной матерью для своей дочери и её жениха.

В Австралии 49-летняя Шерри Заммит решила стать суррогатной матерью для своей дочери Хлои Симмонс. Дело в том, что 31-летней женщине диагностировали очень тяжёлый вид рака, из-за чего ей должны будут удалить матку. По словам врачей, если не удалить Хлое матку в течение ближайших двух недель, то она умрёт.

Конечно же женщина решилась на это шаг. Она выживет и останется полностью дееспособной, но вот завести детей больше не сможет. Сама же Хлоя Симмонс находится в серьёзных отношениях. У неё есть жених, с которым она планировала будущее.

49-летняя Шерри Заммит решила вмешаться в ситуацию и помочь влюблённой паре завести ребёнка. Так как у Хлои есть ещё две недели для удаления матки, семья успеет обратиться к врачу, чтобы достать из детородного органа онкобольной яйцеклетку для суррогатного материнства.

Шерри решила, что поможет дочери и выносит для неё с будущим зятем малыша. Сейчас семья собирает деньги и все необходимые для суррогатного материнства документы. 49-летняя женщина заявляет, что беременность может быть тяжёлой для её возраста, но наследие и жизнь, которое она оставит после себя, будет дороже всего.

Получается, что бабушка родит собственного внука. В Шерри поместят яйцеклетку, которую возьмут из матки её дочери перед удалением, и сперму жениха девушки.