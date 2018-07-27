В Китае хирурги удалили из почки женщины почти 3000 камней

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Из-за диабета мочекаменная болезнь пациентки из Поднебесной спрогрессировала до пугающих масштабов.

56-летняя китаянка по имени Чжан слегла в госпиталь провинции Цзянсу с острыми болями в животе, не прекращающимися несколько лет, и признаками лихорадки. Проведя оперативный осмотр, врачи ахнули, ведь в правой почке женщины залегли почти 3000 камней, а если быть точнее – 2980. Несмотря на запущенную стадию мочекаменной болезни, хирурги сумели успешно провести операцию, даровав уникальной пациентке шанс на полное выздоровление.

«Я не могу поверить, что на протяжении стольких лет во мне находилось столь огромное количество инородных тел», - заявила Чжан, отойдя от наркоза.

Примечательно, врачи удалили почти 3000 камней из правой почки 56-летней женщины быстрее, нежели устанавливали их точное количество после операции.

Тем не менее, случай в Китае нельзя назвать уникальным. В 2014 году индиец Дханрадж Вадиль вошел в Книгу рекордов Гиннеса, избавившись от 172 тыс. камней в почках. Как видим, китаянка из провинции Цзянсу и близко не приблизилась к сомнительному достижению.