В Китае хирурги удалили из почки женщины почти 3000 камней

Из-за диабета мочекаменная болезнь пациентки из Поднебесной спрогрессировала до пугающих масштабов.
56-летняя китаянка по имени Чжан слегла в госпиталь провинции Цзянсу с острыми болями в животе, не прекращающимися несколько лет, и признаками лихорадки. Проведя оперативный осмотр, врачи ахнули, ведь в правой почке женщины залегли почти 3000 камней, а если быть точнее – 2980. Несмотря на запущенную стадию мочекаменной болезни, хирурги сумели успешно провести операцию, даровав уникальной пациентке шанс на полное выздоровление.
Примечательно, врачи удалили почти 3000 камней из правой почки 56-летней женщины быстрее, нежели устанавливали их точное количество после операции.
Тем не менее, случай в Китае нельзя назвать уникальным. В 2014 году индиец Дханрадж Вадиль вошел в Книгу рекордов Гиннеса, избавившись от 172 тыс. камней в почках. Как видим, китаянка из провинции Цзянсу и близко не приблизилась к сомнительному достижению.