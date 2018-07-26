Над фермой в США обнаружен странный продолговатый НЛО

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Съемка велась из машины и молодой человек уверен, что это не был дрон или квадрокоптер.

Мужчина сообщил, что проезжал по шоссе Ла Порты в США, как увидел нечто странное, что-то парило в небе над фермой. НЛО, по словам очевидца, было необычной формы и напоминало странный продолговатый объект. Он был на высоте около 60 метров и двигался в разные стороны с небольшой скоростью.

По словам мужчины, он находился в большом напряжении, когда объект был обнаружен, но все равно начал съемку неопознанного устройства. Он утверждает, что ему известно, как выглядят беспилотники или же квадрокоптеры, но это было нечто другое. Также мужчина позвонил на ферму и уточнил разрешено ли было применение дрона на этой территории в тот день и услышал отрицательный ответ. MUFON уже расследует этот случай.



Ранее сообщалось, что над базой ВВС США был зафиксирован НЛО огромных размеров. В социальных сетях даже была опубликована новость о том, что Пентагон ведет переговоры с внеземными существами, но пользователи верить этому не стали и сообщили, что предоставленное видео выглядит несколько «ненатурально».