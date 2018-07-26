Цена новогодней клятвы: Девушка отдала незнакомцу свою почку

Вчера, 23:15

Подарки и обещания под Новый год – это святое. Однако, поделиться жизненно важным органом решаются не все.

Как выяснилось, цена новогодней клятвы может быть и такой. Проживающая в США девушка безвозмездно отдала незнакомцу свою почку.

При этом, Джессика Моррис даже не знала, для кого будет донором. Она просто поклялась на новогодней вечеринке, что спасёт в 2018 году чью-то жизнь.

Ждать случая пришлось недолго. Просматривая интернет, девушка увидела объявление от незнакомого ей Дэвида Нэйчера.

Тот сообщал, что у него болезнь, справиться с которой мешает почечная недостаточность.

За тридцать лет мужчине пришлось перенести 27 операций. Врачи сообщили, что спасти его жизнь можно лишь трансплантировав почку. Узнав об этом, Нэйчер стал готовиться к смерти.

Джессика незамедлительно написала о готовности предоставить ему свою донорскую почку.

Сначала мужчина решил, что это розыгрыш. Он не поверил, что молодая и красивая девушка может ради совсем незнакомого мужчины расстаться с жизненно важным органом.

Джессика не отказалась от клятвы. Она прошла анализы, которые подтвердили, что её почку вполне можно имплантировать Нэйчеру.

Девушка легла в больницу вместе с ним. Пересадка была успешной. Период реабилитации они прошли совместно. После этого Джессика считает, что мужчина стал ей братом-близнецом. Главное, для кого-то стать героем, полагает она.

Даже для экстравагантной Америки случай экстраординарный. Спасти жизнь самого близкого человека – это одно, а абсолютного незнакомца, ценой своего здоровья – другое.