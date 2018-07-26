В Дублине умер 10-летний мальчик, съев ролл в «Макдональдс»

Сегодня, 20:34

Аллергическая реакция стала смертельной для бездомного ребенка.

10-летний мальчик умер, съев ролл в Макдональдс в Дублине.

Следствие сегодня уточнило, что его мать знала, что он любит еду Макдональдса и купила ему закуски. Чтобы порадовать мальчика она решила потратить деньги на продукцию сети быстрого питания.

«У него была аллергия на молоко, рыбу, яйца и орехи, но никогда не было проблем с едой гамбургеров или едой из сети быстрого питания», - сообщила мать ребенка.

Убитая горем женщина рассказала, что Малик был прекрасным ребенком, игривым мальчиком. Также проявлял интерес к чтению.

«Я была беременна Маликом, когда прибыла в Ирландию из Нигерии, и искала убежище в 2006 году», - передает слова матери умершего мальчика Dublin Live.

Семья изо всех сил безуспешно пыталась найти место для проживания во время его жизни. В каком положении семья сейчас не говорится, но у мальчика остались еще брат и сестра.