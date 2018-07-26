В Дублине умер 10-летний мальчик, съев ролл в «Макдональдс»

Аллергическая реакция стала смертельной для бездомного ребенка.
10-летний мальчик умер, съев ролл в Макдональдс в Дублине.
Следствие сегодня уточнило, что его мать знала, что он любит еду Макдональдса и купила ему закуски. Чтобы порадовать мальчика она решила потратить деньги на продукцию сети быстрого питания.
Убитая горем женщина рассказала, что Малик был прекрасным ребенком, игривым мальчиком. Также проявлял интерес к чтению.
Семья изо всех сил безуспешно пыталась найти место для проживания во время его жизни. В каком положении семья сейчас не говорится, но у мальчика остались еще брат и сестра.