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Фото пекарни на колесах не восхитило юзеров, оказалось все поголовно так же делают.

Американка поджарила печенье под лобовым стеклом авто.

«Сегодня я пекла печенье в своей машине в Санта Кларите. Прошло 2,5 часа, и они были совершенно хрустящими снаружи и нежными внутри», - сообщила кондитер-аматор.

Аппетитный снимок женщина опубликовала на форуме, но не получила одобрительных комментариев. Оказалось, что почти все из тех, кто активно пользуется этим форумом аналогично готовит печенье.

«Сегодня я сделал эту фотографию своей машины, где я испек печенье на 110-градусной жаре. Они были восхитительны!», « Я ел печенье, испеченное в машине. Машина пахла вкусно! Печенье было прекрасным на вкус, но у них был с ароматом», «Я не знаю точно, насколько жарко было внутри, но температура снаружи была 110, поэтому я собираюсь предположить, что это было намного выше, с закрытыми окнами. В следующий раз, когда я это сделаю, я собираюсь поставить термометр и жарить мясо», - написали пользователи Сети.

В процессе обсуждения люди озадачились вопросом санитарии подобной выпечки.

«Вы можете нагревать муку, чтобы убить бактерии, но это нужно делать очень осторожно, чтобы не вызвать искры, а затем взрывы. Жара обрабатывает безопасно этот продукт», - сообщил специалист по производству хлебо-булочных изделий.