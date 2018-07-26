Американка забыла внутри организма тампон и чуть не умерла

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37-летняя Аманда Стенли из города Норт-Шор не заметила, что маленькая часть тампона осталась внутри, что вызвало синдром токсического шока.

Девушка поступила в местную больницу с повышенной температурой тела. Американка жаловалась на постоянный холод и думала, что подхватила грипп. Матери двоих детей было трудно передвигаться. Также среди симптомов было пониженное артериальное давление и покраснение кожи. Врачи поставили диагноз болезнь Лайма. Симптомы инфекционного заболевания были схожи с жалобами жительницы штата Массачусетс.

Выяснить истинную причину заболевания получилось спустя какое-то время. Пациентка обнаружила обрывок марли, когда ходила в туалет. Она поняла, что это был тампон, и предположила, что его часть могла остаться внутри. Врачи извлекли оставшуюся часть гигиенического средства и диагностировали у девушки синдром токсического шока, от которого она чуть и не умерла. Медики уверены, что девушка могла умереть из-за забытого внутри тампона в течение нескольких дней.