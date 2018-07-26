Мастурбирующий в тюремной камере маньяк случайно убил себя

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До того, как сесть на пожизненное, он успел убить пять женщин. Троих из них он перед этим изнасиловал.

В тюремной камере маньяк не смог унять свои влечения, занимаясь изощрённой мастурбацией. Во время одной из них он, по случайности, убил сам себя.

Обычной мастурбации «то правой, то левой, то обоими» Эгидиусу Шифферу, сидевшему в немецкой тюрьме, уже давно было недостаточно.

Он продолжал свои сексуальные эксперименты, применяя для этого всё, что было ему доступно в камере.

Немецкие тюрьмы, даже для тех, кто на пожизненном, отличаются странной беспечностью в их содержании. Эти люди способны на всё. Терять им нечего.

Тем не менее, в комфортной камере 62-летнего маньяка находилась настольная лампа, подключённая к электрической розетке обычным проводом.

Если бы в системе российской ФСИН узнали о подобном «передовом» опыте, у них бы волосы на голове зашевелились.

В итоге, всё случилось именно так. Маньяк обратил внимание и на розетку, и на провод. Именно их он и решил применить для получения ещё большего полового кайфа.

Недолго думая, Эгидиус достал кабель из настольной лампы. После этого он решил намотать его оголёнными концами на пенис и соски.

Естественно, последовал удар током. Маньяк умер мгновенно. Это произошло в тюрьме, находящейся в немецком городе Бохум.

Маньяк был найден при досмотре голым и мертвым на своей кровати. Провод всё ещё был подключён к розетке, и на труп продолжало поступать электричество.