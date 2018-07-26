Водолаз рассказал, как акула откусила ему конечности

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Атака была молниеносной и сокрушительной. Дайвер даже не успел ничего понять.

Морское чудовище просто молниеносно откусило ему конечности. Водолаз невероятным образом смог сохранить свою жизнь. Акула заходила на повторную атаку.

Пол де Гельдер ранее служил на флоте Австралии военно-морским дайвером. С его слов, он всегда боялся в своей жизни лишь двух вещей: акул и публичных выступлений.

Однако, жизнь повернулась так, что он стал достаточно успешным спикером, выступающим в защиту акул.

Подростком Гельдер попробовал свои силы в работе барменом и в выступлениях рэпером. И та, и другая попытки окончились неудачами. После этого он даже обратился к наркотикам.

Затем решил с ними «завязать» и поступил на военный флот, став там дайвером.

Большая акула напала на него в 2009 году. Водолаз тогда находился под водой и занимался тестированием новых установок слежения за кораблями.

Атака океанической хищницы была для него полной неожиданностью. Она откусила ему часть правой руки и ноги. Спастись удалось с трудом. После этого Гельдер некоторое время полагал, что акул необходимо полностью уничтожить.

Затем он начал их изучать и поменял точку зрения. Теперь он полагает, что акулы являются жизненно важными для океанических экосистем. Они сохраняют их здоровье, контролируя популяцию других видов рыб.

Вот только австралийский водолаз, видимо, не знает, что во время войны за Атлантику во Второй мировой американские и английские лётчики получили наибольшие потери не от прямых попаданий гитлеровских асов, а от зубов акул.