Британка пострадала в результате пластики губ

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Стремление сэкономить привело к плачевному результату.

Джессика Беннетт (Jessica Bennett) из города Сэндиакр, графство Дербишир, Великобритания, сделала процедуру по увеличению губ.

После введения 1 мл филлера (инъекционный заполнитель в косметологии, вязкая суспензия) губы девушки практически сразу сильно распухли. «Я выглядела как утка. Губы были очень горячими, их сильно щипало, и они затвердели», - говорит она.

24-летняя британка принимала противовоспалительные препараты, но распухшие губы не уменьшались в размере. На ее вопросы медики отвечали, что опухлость в первые дни после инъекции – нормальное явление.

Только когда через неделю из губ стал вытекать гной, бедная девушка выложила в соцсети свое фото и обратилась за советом и помощью к пользователям.

В комментариях ей написал врач, увидевший фотографию, и предложил помочь. Впоследствии он удалил филлер из нижней губы, а перед подобной процедурой с верхней губой назначил курс антибиотиков.

Джессика вводит заполнители в губы с 18 лет. Процедуру инъекции филлера приходится повторять каждые 3-4 месяца. Как часто бывает, одной пластической процедурой британка не ограничилась. После родов в 20-летнем возрасте она сделала коррекцию формы груди и подтяжку ягодиц.

Пострадала же она в результате того, что стремилась сделать все подешевле.