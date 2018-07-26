Меган Маркл ограничат в посещении США во время беременности

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Как известно, герцогиня Сассекская является уроженкой США, однако она может получить серьезные ограничения на выезд из Великобритании. Это случится в случае беременности ради безопасности членов королевской семьи.

Такой порядок приведет к тому, что 36-летняя Меган Маркл вынужденно перестанет видеться с близкими и родственниками. Это касается семьи, например, ее мама проживает в Лос-Анджелесе. Также во время беременности герцогиня не сможет больше навещать лучших подруг, Джессику Малруни и Серену Уильямс.

Такое ограничение накладывается на супругу принца Гарри, в связи с ее обязательствами, которых у герцогини Сассекской достаточно много. Также, когда женщина будет в положении, сократится количество светских мероприятий, которые она сможет посещать. Ограничение на выезд из страны затрагивает не только США, где живут ее близкие, но и другие государства тоже. Это связано с усиленными мерами безопасности. Жизнь Меган Маркл на этот период станет не такой публичной, а экстренная медицинская помощь будет всегда рядом.