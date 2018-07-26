Телеведущая получила письмо с благодарностями от принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 15:58

Австралийская телеведущая в прямом эфире зачитала благодарственное письмо от королевской семьи.

Телеведущая Джорджи Гарднер, которая занимается австралийской программой «Сегодня» получила трогательное письмо с благодарностями от принца Гарри и его супруги Меган Маркл за подарок. Письмо пришло спустя два месяца после свадьбы, однако, это никак не испортило впечатление о нем. К удивлению зрителей программы, Джорджи прочитала благодарность в эфире:



«Дорогая Джорджи, мы хотели бы сказать Вам слова благодарности за невероятный свадебный подарок. Мы рады, что Вы подумали о нас в это особое время. Мы приносим свои извинения за временную задержку в получении этого письма Вами, но, как Вы, надеемся, понимаете, что у нас было весьма напряженное время. Еще раз благодарим за Ваш великодушный подарок. Мы невероятно тронуты и высоко его оценили».

Гарднер подарила молодоженам неопреновый ковер для пикника от известного австралийского бренда.Говоря о подарках, нельзя не сказать о том, что королева Елизавета II пожаловала своему внуку и его жене еще один особняк во владение около часовни, в которой они венчались. Данный подарок несомненно говорит о том, что герцогиня пришлась ко двору, несмотря на утверждение многих британцев о том, что королева не одобряет брака своего любимого внука Гарри и «американской простушки».