Бывшая жена лидера Roxy Music умерла от огнестрельного ранения

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Выстрел дробовика оборвал жизнь экс-супруги Брайана Ферри, британской фотомодели и светской львицы Люси Бирли.

Бывшая жена лидера Roxy Music скончалась на 59-м году жизни в загородном доме графства Клэр (Ирландия). Рядом с телом Бирли полиция обнаружила дробовик и гильзу. По словам брата британской светской львицы, длительное время Люси пыталась побороть депрессию. СМИ узнали о записке, оставленной экс-супругой Брайана Ферри перед смертью, однако родственники звезды попросили уважить их право на траур и не задавать лишних вопросов.

Прожив 21 год вместе, Бирли и Ферри вырастили четверых сыновей. Лидер Roxy Music, узнав, что его бывшая жена умерла от огнестрельного ранения, решил выступить со словами скорби.

«Я невероятно опечален и потрясен до глубины души трагической новостью», - заявил Брайан Ферри.