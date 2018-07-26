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Туристы, критикующие правительство Египта во время отдыха, могут угодить за решетку

Сегодня, 15:02

Находясь на отдыхе за пределами своей родины, человек может негативно высказаться о представителях правительства государства, в котором отдыхает. Власти Египта решили предупредить гостей о том, что язык нужно держать за зубами.

 В начале июля жительница Ливана была приговорена к восьми годам тюрьмы из-за того, что опубликовала в Сети видео. Ролик был признан оскорбляющим египтян, из-за чего женщина вынуждена была отправиться за решетку. В записи она назвала египтян грязными людьми, а также критиковала власти. Также её обязали выплатить штраф в размере 37 тысяч рублей. 

После этого министерство иностранных дел Египта обратилось к туристам с заявлением. В нём говорится о том, что выражение негативного мнения в сторону правительства государства может стать причиной серьезных проблем.

В тех случаях, когда критика будет чрезмерной и унизительной возможны и тюремные сроки. Но не только комментарии в адрес представителей власти могут стать причиной заключения под стражу во время отдыха. Угодить в тюрьму можно и за неприятную критику в адрес силовых структур, обеспечивающих порядок в Египте.

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