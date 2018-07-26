В США очевидцы сняли на видео летающего инопланетянина

Сегодня, 13:21

В американском штате Индиана местные жители были шокированы, когда увидели, как вдоль дороги пролетел объект, который напомнил инопланетянина. Загадочное видео моментально появилось на видеохостинге YouTube.

Стало известно, что на территории США в городе Уэстфилд очевидцам удалось снять на видео, как загадочное летающее существо пугало местных жителей. Уфологи уже успели предположить, что объект скорее всего имеет инопланетное происхождение. Стоит отметить, что необычный объект в небе был замечен в понедельник, 21 июля.

Американцы, которые собственными глазами увидели «инопланетного гостя», описали, что у него была большая голова и объемный плащ. При этом объект передвигался по небу совершенно без летательного аппарата.