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Она управляла 76 разнотипными самолетами, стала одной из 168 известных женщин-пилотов.

В Британии умерла последняя женщина-пилот Второй мировой войны. Мэри Эллис скончалась в возрасте 101 года в своем доме на острове Уайт. В молодости она присоединилась к пилотам в 1941 году и совершала полеты на 1000 самолетах в течение следующих четырех лет, в том числе 400 Спитфайрах и 47 Веллингтонских бомбардировщиках. В целом ей удалось управлять76 разнотипными самолетами.

После войны Эллис переехала на остров Уайт и управляла аэропортом Сандауна с 1950 по 1970 год. Она вышла замуж также за пилота Дона Эллиса в 1961 году и продолжала жить в их доме рядом с взлетно-посадочной полосой в Сандауне после его смерти в 2009 году. Эллис была награждена орденом «Национальная, Международная и островная героиня». К слову, Элис пережила своего коллегу по титулу последнего пилота на пару недель. В битве за Британию Том Нил также умер в начале этого месяца в возрасте 97 лет.