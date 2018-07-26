Кейт Миддлтон дала совет Анджелине Джоли по поводу Брэда Питта

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Герцогиня Кейт Миддлтон и голливудская актриса Анджелина Джоли познакомились ещё в 2015 году. Недавно Джоли посетила королевскую семью в Кенсингтонском дворце, где и состоялся её откровенный разговор с супругой принца Уильяма.

Сообщается, что Анджелина Джоли рассказала Кейт Миддлтон о всех ужасах, которые сейчас происходят в её жизни. Актриса призналась в нервных срывах, а также о решении суда по поводу опеки над детьми. Кейт не могла не выразить свое мнение и дала один совет Джоли по поводу Брэда Питта. «Кейт сказала Энджи, что она должна вернуть Брэда. Герцогиня считает, что актёры были замечательной парой, и Энджи должна простить Питта, чтобы возобновить отношения», - говорит инсайдер.

Источники сообщают, что Анджелина была глубоко затронута советом Кейт. «Если бы кто-нибудь еще сказал такие вещи, Энджи, возможно, обиделась. Но у Кейт мягкий и убедительный подход к ней, и Джоли была искренне тронута», - рассказывает источник.