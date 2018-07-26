В Гане мужчину арестовали за секс с козой

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Зоофила, насиловавшего животное со спущенными штанами, застал хозяин скотины.

В Гане полиция подозревает местного жителя в жестоком обращении с животным. 32-летнего мужчину за секс с козой арестовали в городе Ахумако, что в центральной части страны. О совершённом преступлении правоохранителям сообщил хозяин животного. По словам мужчины, он оставил скотину у себя во дворе, тогда как сам отправился в церковь. Вернувшись домой, ганец стал свидетелем весьма странной сцены. Его сосед со спущенными штанами склонился над животным и совершал над ним действия сексуального характера. Собственник козы начал звать на помощь и вместе с прибывшими на подмогу местными жителями задержал насильника.

После внешнего осмотра у пострадавшего животного обнаружили кровотечение в области половых органов. Прибывшая на вызов полиция обнаружила следы крови скотины на брюках задержанного. Мужчину до суда поместили под стражу.

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