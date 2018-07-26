В Британии на видео попала схватка военных с резиновым пенисом

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Одна из сильнейших армий мира не смогла справиться с одной секс-игрушкой.

В Британии набирает популярность ролик, снятый на одной из военных баз на территории туманного Альбиона. На видео попала схватка военных с резиновым пенисом. Как сообщил офицер, снимавший данный инцидент на камеру своего смартфона, кто-то приклеил фаллоимитатор на здание штаба одного из подразделений королевской пехоты.

Солдатам был отдан приказ снять секс-игрушку с фронтона, однако справиться с задачей им не удалось. Военнослужащие вооружились длинным шестом, которым пытались сбить искусственный половой член со штаба, однако тот был слишком прочно закреплён. Кто и зачем приклеил фалос на здание, не уточняется. Вместе с тем автор видео отмечает, что на снятие секс-игрушки может уйти не менее 40 дней, поскольку у солдат есть более важные дела.

Ранее мы писали, что соцсети высмеяли американских солдат. Последние утопили военный корабль во время учений.