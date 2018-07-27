Лотерейный билет сорвал джекпот Mega Millions в сумме $ 493 млн

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Джекпот лотереи Mega Millions не превысит 500 млн долларов - по крайней мере, не в этот раз.

Должностные лица лотереи заявили в среду, 25 июля, что в одном выигрышном билете совпали все номера во время розыгрыша во вторник вечером. Он был продан в магазине спиртных напитков Эрни в Сан-Хосе, Калифорния.

Победивший лотерейный билет сорвал 11-недельный джекпот, который составляет в сумме 493 млн долларов.

Победивший билет соответствовал всем шести цифрам плюс золотой Mega Ball - подняв приз до 522 миллионов долларов, при этом денежный вариант составлял 308 миллионов долларов. Это пятый по величине джекпот в истории Mega Millions.

Последний джекпот был выигран 4 мая в Огайо, победитель получил $ 142 млн.

В этом году было только два других выигрышных джекпота: 451 млн долларов по билету во Флориде 5 января и 533 млн долларов в Нью-Джерси 30 марта, этот выигрыш стал четвертым по величине в истории Mega Millions.

Следующий розыгрыш будет 27 июля, а главный приз будет составлять 40 миллионов долларов.