Злоумышленник разбил киркой звезду Трампа на Голливудской аллее славы

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Злоумышленник сдался полиции в среду после того, как власти заявили, что он разбил звезду президента Дональда Трампа на Голливудской аллее славы киркой.

Свидетели говорят, что человек достал инструмент из гитарного футляра утром в среду, 25 июля, и использовал его для уничтожения звезды, встроенной в бетон на Голливудском бульваре.

Куски бетона остались на тротуаре, кирка тоже осталась там.

Мужчина вскоре сдался полиции Беверли-Хиллз. Он не был идентифицирован для СМИ.

Трамп был награжден звездой в 2007 году за его телешоу «Ученик».

За несколько дней до президентских выборов в 2016 году звезда снова была разгромлена человеком, протестующим против обращения Трампа к женщинам. Джеймс Отис не признал никаких обвинений в вандализме и был приговорен к испытательным срокам и общественным работам. Он также согласился заплатить 4000 долларов за восстановление звезды.