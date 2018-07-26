Личные вещи киноактера Брюса Ли продадут на аукционе

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В конце июля на территории Лос-Анджелеса состоится аукцион, на котором будут проданы личные вещи гонконгского и американского киноактёра Брюса Ли. По предварительным данным, выручить планируют не менее не менее 65 тысяч долларов США.

Среди личный предметов Брюса Ли, выставленных на аукцион, будут наручные часы Timex, которые оцениваются в 12 000 долларов. Также выставят на продажу комплект боевых принадлежностей, который включает в себя специальные перчатки, маску для лица, гантели и щитки.

Среди других представленных предметов будут футляр для очков Ли, его фокусная площадка, медальон Джет Кун До, спарринговая маска, перфорирующий щит, кожаный щит для блокировки ударов и тренировочный пояс. Онлайн-продажа, координируемая Nate D. Sanders Auctions в Лос-Анджелесе, состоится 26 июля 2018 года.